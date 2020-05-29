Минюст предложил ввести штрафы для подростков в новом КоАП

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Министерство юстиции России в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предложило установить особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход.
Минюст предложил ввести штрафы для подростков в новом КоАП
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«В отдельной главе проекта нового КоАП подробно урегулированы вопросы привлечения к административной ответственности несовершеннолетних», — заявили в Минюсте.

В том числе в отношении подростков-нарушителей предлагается применять такие виды наказания, как предупреждение, административный штраф, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований и обязательные работы.

Штраф и обязательные работы при этом предлагается назначать лишь в случае совершения подростком грубого админправонарушения. При этом штраф, размер которого не может превышать 5 тыс. рублей, могут назначать, только если у подростка есть самостоятельный заработок.

Указывается, что срок обязательных работ для несовершеннолетних не сможет превышать 30 часов.

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