В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием

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Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
  • РИА Новости

«При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемёта, несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия.

Отмечается, что среди подозреваемых — два водителя такси и парикмахер, все они жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

Ранее в челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступление было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска полицейского главка региона.

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