Власти Самарской области рассказали о подготовке к параду Победы

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о подготовке к параду Победы.
Власти Самарской области рассказали о подготовке к параду Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

«Мы этот вопрос уже обсудили с командующим 2-й гвардейской общевойсковой краснознамённой армией Андреем Владимировичем Колотовкиным. Все приказы он поручил, и 2-я армия уже приступает к тренировкам — с соблюдением, конечно, всех мер безопасности, предосторожности, защиты здоровья личного состава», — заявил он.

По его словам, парад состоится 24 июня.

Как отметил Азаров, он очень рассчитывает, что будут зрители, но здесь всё зависит от того, насколько население окажется дисциплинированным и будет соблюдать правила санитарных служб.

«На следующей неделе мы проведём заседание оргкомитета «Победа», ещё раз проверим готовность всех служб и подразделений, уточним графики, даты, списки и приступим к исполнению задач, поставленных президентом, и 24 июня отметим День Победы», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Минобороны рассказали о памятных медалях для участников парада Победы.

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