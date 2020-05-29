В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий

Короткая ссылка
Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности.
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.

Там отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре столицы.

В МВД призвали граждан воздержаться от участия в таких акциях, напомнив, что нарушители будут привлечены к ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить