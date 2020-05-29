СК начал проверку из-за хлопка газа в доме в Хабаровском крае

В Хабаровской крае следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в жилом доме в Амурске.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, в результате произошедшего мужчина, проживающей в квартире, где произошёл хлопок газа, получил ожоги 27% тела и был госпитализирован.

«Перекрытия в квартире, где произошло происшествие, не пострадали, конструкция дома не повреждена, имущественный вред жильцам соседних квартир не причинён», — добавили ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Хабаровском крае произошёл хлопок газа.