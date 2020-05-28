В Калининградской области рассказали о проверке детских лагерей на готовность к сезону

В Калининградской области рассказали о проверке детских лагерей на готовность к летнему сезону.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В состав межведомственной комиссии вошли сотрудники министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Агентства по делам молодёжи, муниципальных администраций, надзорных и контролирующих органов, специалисты по охране труда, представители Общественной палаты и профсоюзов.

«Сейчас идёт активная подготовка к летнему отдыху. С 1 июня в Калининградской области откроются онлайн-лагеря. Свою работу они начнут во многих школах и учреждениях дополнительного образования», — заявила министр образования региона Светлана Трусенева.

В 2020 году планируют работать 290 организаций отдыха и оздоровления, включая 15 загородных стационарных лагерей и 274 учреждения с дневным пребыванием.

Ранее пресс-секретарь Комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов в беседе с Nation News рассказал об организации работы детских оздоровительных лагерей.