В Самаре перед судом предстанут обвиняемые в сбыте фальшивых купюр

В Самаре завершили расследование уголовного дела против восьмерых участников преступной группы, обвиняемых в сбыте фальшивых купюр.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, преступники сбыли более 60 поддельных пятитысячных банкнот в магазинах и аптеках не только Самарской области, но и Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Республики Татарстан.

Подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Заведено 16 уголовных дел, впоследствии их объединили в одно производство. В настоящее время дело передано в Красноглинский районный суд Самары.

Ранее ОТР сообщало, что в Татарстане задержали членов банды фальшивомонетчиков.