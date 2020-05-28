Расписание прогулок москвичей опубликуют на mos.ru 29 мая

Распорядок прогулок москвичей будет представлен на портале мэра и правительства Москвы 29 мая в виде интерактивной карты, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

«На портале мэра и правительства Москвы mos.ru 29 мая будет размещено расписание прогулок для жителей столицы в виде интерактивной карты. Москвич сможет ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесён», — сказали в ведомстве.

Там пояснили, что группы обозначаются цветом и номером, при наведении курсора на дом появляется информация о датах и времени для прогулок.

Кроме того, рассказали агентству, на карте отмечены места, закрытые для прогулок граждан.

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с коронавирусом. В частности, горожанам разрешат совершать прогулки по определённым правилам.