В Мурманской области рассказали о выплатах соцработникам за май

В Мурманской области рассказали о выплатах социальным работникам за май.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперативный штаб.

«Соцработники доставляют продукты, помогают по дому, оказывают поддержку людям на самоизоляции и пенсионерам. Учитывая особые условия и дополнительную нагрузку на сотрудников сферы социального обслуживания населения, было принято решение о выплатах им надбавок за труд», — сказали в оперштабе.

Выплаты за март и апрель уже доведены до сотрудников. В мае соцработники также получат надбавки.

Из резервного фонда правительства региона на эти цели направлено 5,86 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.