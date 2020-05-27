Водолазы ЧФ проводят плановые спуски на полигоне в районе Севастополя

Водолазы отряда спасательных судов Черноморского флота участвуют в плановых спусках на глубоководном полигоне в районе Севастополя.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

К занятиям привлекли судно РВК-764 со средствами объективного контроля за действиями людей под водой.

«Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров, как в светлое, так и тёмное время суток», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Учения будут проходить до конца недели. В них участвуют около 50 водолазов.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.