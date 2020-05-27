Социальные помощники выполнили 400 тысяч заявок в Москве за два месяца

Социальные помощники выполнили около 400 тыс. заявок в Москве за два месяца.

Об этом сообщает НСН.

«Заявки на социальные услуги от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимает горячая линия. За время самоизоляции жители не только столицы, но и регионов обратились в кол-центр более 1 млн раз», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще всего просили купить и доставить лекарства (39% обращений) и продукты (27%), а также привезти дрова и уголь на дачные участки (6%).

Запросы на доставку товаров первой необходимости составили 3% от всех обращений, передаёт портал мэра и правительства.

Кроме того, социальные помощники выгуливают домашних животных, принадлежащих гражданам, которым нужно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее, как сообщало ФАН, власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.