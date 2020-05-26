В Мурманской области завели дело по факту смертельного ДТП

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В Мурманской области завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть человека.
В Мурманской области завели дело по факту смертельного ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональную полицию.

Авария произошла в Апатитах. По имеющимся данным, в ночь на 23 мая женщина на внедорожнике скрывалась от полицейских. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в машину, водитель которой погиб на месте, а пассажирка была доставлена в реанимацию.

«Следственным отделом МО МВД «Апатитский» в отношении водителя Mitsubishi Pajero возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — заявил врио начальника пресс-службы УМВД по области Никита Половнев.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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