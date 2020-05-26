СМИ: В Ленобласти аварийно сел легкомоторный самолёт

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Легкомоторный самолёт произвёл аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области по причине оторвавшегося винта.
СМИ: В Ленобласти аварийно сел легкомоторный самолёт
  • © пресс-служба МЧС Ленинградской области

«В районе Троицкой горы из-за неисправности (оторвался винт) совершил аварийную посадку легкомоторный самолёт Cessna 172», — цитирует ТАСС свой источник в экстренных службах.

Отмечается, что, согласно данным областного главка МЧС, в результате инцидента пострадавших нет.

Самолёт приписан к гостилицкому аэроклубу.

12 мая самолёт «Почты России» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.

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