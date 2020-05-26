Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

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Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, который представлял интересы Кравцова.

«26 мая срок заключения подошёл к концу. Кравцов вышел на свободу», — сказал юрист.

Он также добавил, что Кравцова встретила семья. В ближайшее время бывший сотрудник ГРУ вернётся домой в Москву.

В сентябре 2015 года Мосгорсуд признал Кравцова виновным в передаче секретных сведений на Запад и приговорил его к 14 годам заключения. По данным ФСБ, мужчина выдал данные о космической разведке России.

Позднее Верховный суд России смягчил приговор Кравцова до шести лет лишения свободы. 

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