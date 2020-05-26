Открытое горение ликвидировано на пожаре в домах под Самарой
- РИА Новости
Как отмечается, огонь перекинулся на камыш.
«Ликвидация открытого горения в 12:20 (11:20 мск), идёт проливка конструкций. Возгорание перекинулось на камыш на площади 2 гектара», — сказал собеседник агентства.
Ранее «Известия» сообщали, что, согласно данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.
Пункты временного размещения эвакуированных жителей готовят к развёртыванию.
Всего к спасательным работам привлечены 142 человека и 47 единиц техники.