Открытое горение ликвидировано на пожаре в домах под Самарой

Открытое горение на пожаре в жилых домах в посёлке Яицкое в Самарской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

РИА Новости

Как отмечается, огонь перекинулся на камыш. «Ликвидация открытого горения в 12:20 (11:20 мск), идёт проливка конструкций. Возгорание перекинулось на камыш на площади 2 гектара», — сказал собеседник агентства. Ранее «Известия» сообщали, что, согласно данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Пункты временного размещения эвакуированных жителей готовят к развёртыванию. Всего к спасательным работам привлечены 142 человека и 47 единиц техники.