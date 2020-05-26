Открытое горение ликвидировано на пожаре в домах под Самарой

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Открытое горение на пожаре в жилых домах в посёлке Яицкое в Самарской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Открытое горение ликвидировано на пожаре в домах под Самарой
  • РИА Новости

Как отмечается, огонь перекинулся на камыш.

«Ликвидация открытого горения в 12:20 (11:20 мск), идёт проливка конструкций. Возгорание перекинулось на камыш на площади 2 гектара», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

Пункты временного размещения эвакуированных жителей готовят к развёртыванию.

Всего к спасательным работам привлечены 142 человека и 47 единиц техники.

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