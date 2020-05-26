Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к своим обязанностям, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

«Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая», — сообщили в министерстве. Там отметили, что замглавы Минстроя Дмитрий Волков также выздоровел и вернулся к работе. 1 мая стало известно, что у Якушева и Волкова выявили коронавирус.