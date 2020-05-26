Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 июня

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Курганская область до 15 июня продлила приостановку регулярных авиарейсов из-за ситуации с распространением коронавируса.
Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 июня
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона во «ВКонтакте».

«Полёты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня», — сказано в тексте.

Отмечается, что билеты в авиакассах и на сайте авиакомпании «ЮТэйр» до 15 июня продаваться не будут.

Ранее стало известно, что тюменский аэропорт Рощино вернётся к обычному режиму работы с 1 июня.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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