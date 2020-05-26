Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 июня
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона во «ВКонтакте».
«Полёты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня», — сказано в тексте.
Отмечается, что билеты в авиакассах и на сайте авиакомпании «ЮТэйр» до 15 июня продаваться не будут.
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