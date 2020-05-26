Минкультуры намерено попросить допсредства для поддержки частных цирков

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с РИА Новости сообщила, что Минкультуры намерено обратиться в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам.

Любимова отметила, что «частные цирки и зоопарки вправе рассчитывать на меры поддержки, уже принятые для субъектов малого и среднего бизнеса».

«Но мы инициировали и провели дополнительно мониторинг потребности в других формах поддержки. Сейчас анализируем присланные материалы из регионов. Есть и позитивные кейсы, например, в Нижнем Новгороде частному зоопарку "Лимпопо" власти выделили 1 илн рублей. Анапский дельфинарий также получил аналогичную поддержку, но уже с учётом решений правительства России», — рассказала министр.

По её словам, конкретная помощь начинает доходить до адресатов.

«Думаю, в ближайшее время мы обратимся в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам», — заявила она.

Она сообщила, что «если такое решение будет принято, то новые меры покроют такие первоочередные нужды, как кормление животных и их ветеринарное обслуживание».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский зоопарк будет закрыт для посещения до 31 мая.