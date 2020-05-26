В Пензенской области с июня начнут тестировать на антитела к COVID-19

Государственные учреждения здравоохранения Пензенской области начнут проводить тесты на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 с июня.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Государственные учреждения здравоохранения тесты на антитела к коронавирусу начнут проводить с июня текущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты на антитела «больницы будут проводить своим медицинским работникам, а также пациентам, которые направляются на госпитализацию».

«Первым эту работу начнёт центр специальных видов медицинской помощи. Он уже приобрёл указанные тесты», — рассказали в правительстве области.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.