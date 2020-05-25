Без электричества остались более 100 тысяч жителей Свердловской области

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Из-за ураганного ветра в Свердловской области без электричества остались более 100 тыс. жителей.
Без электричества остались более 100 тысяч жителей Свердловской области
  • РИА Новости

«Без света остались более 100 тыс. человек — речь в общей сложности идёт о жителях двух десятков территорий. Задача — обеспечить 100%-ное подключение потребителей к утру», — приводит ТАСС слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Восстановлением пострадавших от штормового ветра объектов жилфонда занимаются управляющие компании и сотрудники муниципальных предприятий.

По последним данным, в результате ураганного ветра в регионе погибли не менее трёх человек.

В Екатеринбурге из-за сильного ветра наблюдались обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, а также падение деревьев на проезжую часть и тротуары.

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