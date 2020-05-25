В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городское Управление по здравоохранению.

РИА Новости

«Двое пострадавших, среди них один погибший — крановщик», — сообщила представитель ведомства. Ранее сообщалось об одном пострадавшем. В ликвидации последствий урагана в городе задействованы более 50 человек и 15 единиц техники.