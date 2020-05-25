Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

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В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
  • РИА Новости

«Стрючков приговорен к трём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя Сосновоборского районного суда Пензенской области.

Стрючкова взяли под стражу в зале суда.

В апреле 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения, который занимал с 2012 года.

В мае 2019 года он был задержан по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и по решению суда отправлен под домашний арест.

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