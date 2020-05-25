В Карелии установили подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Следственный комитет Республики Карелия установил подозреваемого в убийстве 17-летней девушки.

Как передаёт Karelinform.ru со ссылкой на данные ведомства, преступление было совершено 22 мая в одной из квартир в городе Суоярви.

20-летний мужчина причинил множественные колото-резаные повреждения знакомой 17-летней девушке, которая скончалась от полученных телесных повреждений.

Отмечается, что на данный момент подозреваемый задержан, в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области завели уголовное дело по факту обнаружения останков убитой женщины.