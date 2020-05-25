Столичный Музей Победы представил новую онлайн-экскурсию, посвящённую юбилею золотой медали «Серп и Молот».

Как сообщает «Вечерняя Москва», в ходе экскурсии посетители увидят «Зал исторической правды» и экспозицию «Подвиг армии», узнают, кому были вручены первые медали, кто в годы войны первым удостоился звания Героя Социалистического Труда и другое.

Сотрудник Музея Победы Александр Михайлов уточнил, что медаль «Серп и Молот», учреждённую в 1940 году, вручали тем, кому за успехи в трудовой, культурной и научной работе присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Ранее, как передавал сайт «Москва 24», заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что около 850 тыс. человек стали участниками онлайн-акции «Ночь в музее».