В Подмосковье рассказали, как распределят федеральные бюджетные дотации

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В Московской области рассказали, как распределят федеральные бюджетные дотации. Правительство России выделило на поддержку региона около 2 млрд рублей.
В Подмосковье рассказали, как распределят федеральные бюджетные дотации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Дополнительные средства пойдут, в частности, на социальные выплаты и помощь бизнесу.

«Бюджетные дотации помогут нам выполнить в первую очередь социальные обязательства перед пенсионерами, инвалидами, семьями с детьми и поддержать предпринимателей», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для граждан работает горячая линия.

Ранее, как сообщал kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки для населения.

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