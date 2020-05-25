В Подмосковье рассказали, как распределят федеральные бюджетные дотации

В Московской области рассказали, как распределят федеральные бюджетные дотации. Правительство России выделило на поддержку региона около 2 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Дополнительные средства пойдут, в частности, на социальные выплаты и помощь бизнесу.

«Бюджетные дотации помогут нам выполнить в первую очередь социальные обязательства перед пенсионерами, инвалидами, семьями с детьми и поддержать предпринимателей», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для граждан работает горячая линия.

Ранее, как сообщал kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки для населения.