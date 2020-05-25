В Подмосковье рассказали, как распределят федеральные бюджетные дотации
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Дополнительные средства пойдут, в частности, на социальные выплаты и помощь бизнесу.
«Бюджетные дотации помогут нам выполнить в первую очередь социальные обязательства перед пенсионерами, инвалидами, семьями с детьми и поддержать предпринимателей», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Для граждан работает горячая линия.
Ранее, как сообщал kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки для населения.