В ЯНАО перед судом предстанет обвиняемый в угрозе применения насилия против полицейского

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В Новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в угрозе применения насилия против инспектора ГИБДД. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В ЯНАО перед судом предстанет обвиняемый в угрозе применения насилия против полицейского
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошёл в центре города. Полицейский остановил автомобиль и направился к окну водителя. Подойдя к машине, инспектор увидел, что пассажир направил на него пистолет. Затем он спустил курок. Когда выстрела не прозвучало, мужчина отбросил оружие в сторону.

«При выяснении обстоятельств произошедшего следствием установлено, что 31-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвёл выстрел из охолощённого, незаряженного пистолета», — уточнили в ведомстве.

Расследование завершено. Обвинительное заключение передано в суд.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

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