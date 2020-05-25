В ЯНАО прокомментировали ситуацию с природными пожарами

Департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО сообщил, что за минувшие выходные площадь низовых природных пожаров в регионе увеличилась практически вдвое.

«По оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на 24 мая на территории Ямала действует два низовых природных пожара на общей площади 490 га, все они локализованы. Ликвидированы в течение суток три пожара на площади 235 га», — приводит URA.RU сообщение депприроды.

Отмечается, что все пожары зафиксированы в Красноселькупском районе.

Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, по официальной информации, нет.

Ранее, как сообщало RIA56, ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.