В ЯНАО прокомментировали ситуацию с природными пожарами
- РИА Новости
«По оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на 24 мая на территории Ямала действует два низовых природных пожара на общей площади 490 га, все они локализованы. Ликвидированы в течение суток три пожара на площади 235 га», — приводит URA.RU сообщение депприроды.
Отмечается, что все пожары зафиксированы в Красноселькупском районе.
Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, по официальной информации, нет.
Ранее, как сообщало RIA56, ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.