В ЯНАО прокомментировали ситуацию с природными пожарами

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Департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО сообщил, что за минувшие выходные площадь низовых природных пожаров в регионе увеличилась практически вдвое.
В ЯНАО прокомментировали ситуацию с природными пожарами
  • РИА Новости

«По оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на 24 мая на территории Ямала действует два низовых природных пожара на общей площади 490 га, все они локализованы. Ликвидированы в течение суток три пожара на площади 235 га», — приводит URA.RU сообщение депприроды.

Отмечается, что все пожары зафиксированы в Красноселькупском районе.

Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, по официальной информации, нет.

Ранее, как сообщало RIA56, ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.

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