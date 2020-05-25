Музей космонавтики пригласил на онлайн-выставку «Космический дизайн»

Столичный Музей космонавтики пригласил всех желающих посетить онлайн-выставку «Космический дизайн».

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, выставка будет доступна на интернет-ресурсах учреждения с 26 мая.

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина отметила, что посетители виртуальной экспозиции смогут узнать о разработках дизайнеров, архитекторов и инженеров, связанных с освоением космоса.

«После запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли на языке космоса заговорил весь мир. Поменялись представления человека о будущем, и это отразилось на моде, архитектуре и дизайне. Люди начали интересоваться вопросами проектирования предметов для новой, космической эпохи», — заявила Артюхина.

Отмечается, что выставка будет состоять из пяти тематических разделов и сопровождаться видеокомментариями кураторов выставки Екатерины Цуцковой и Полины Лысаковой.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.