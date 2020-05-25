Портал поставщиков Москвы признали лучшим в России

Московский портал поставщиков занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, в этом году в конкурсе приняли участие свыше 1,4 тыс. проектов из 80 регионов страны.

«Москва вошла в число 12 победителей благодаря проекту «Портал поставщиков», который был выбран жюри из 150 номинантов и утверждён попечительским советом конкурса как лучшее решение для поддержки бизнеса. Свои голоса порталу отдали 9 тыс. человек», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он пояснил, что экспертами был отмечен вклад проекта в повышение прозрачности закупок и улучшение предпринимательского климата.

Ранее, как сообщала НСН, регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.