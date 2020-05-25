В Башкирии представили данные по ситуации с коронавирусом

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В Минздраве Башкирии представили оперативные данные по ситуации с коронавирусом в республике на 25 мая.
В Башкирии представили данные по ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Как передаёт Mkset.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава, всего в республике на 25 мая зарегистрировано 2772 подтверждённых случая заболевания коронавирусом.

834 человека из этого числа проходят лечение в стационарах.

В тяжёлом состоянии — 37 пациентов (на ИВЛ находятся семь человек).

На амбулаторном лечении находятся 1036 человек с лёгкой формой заболевания.

За прошедшие сутки выздоровели два человека. Всего выписаны 884 человека за весь период наблюдений.

Общее количество умерших за весь период — 18 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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