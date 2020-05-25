Эксперты зафиксировали падение стоимости арендного жилья в России в апреле

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила, что в апреле 2020 года было зафиксировано падение стоимости арендного жилья практически во всех крупных городах России примерно на 9% (до 23,3 тыс. рублей в месяц).

Об этом сообщают «Известия».

По её словам, речь идёт о расценках в объявлениях на портале, при этом своим арендаторам собственники квартир делали скидки в размере 25—30%.

«До конца лета мы ожидаем дальнейшее падение ставок аренды, в крупных городах они могут просесть на 15% по сравнению с мартом этого года», — заявила Виктория Кирюхина.

По данным руководителя департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, окончательная скидка, которую собственники недвижимости в крупных городах делают тем, кто готов снять квартиру, составляет около 15%.

Эксперт отметила, что начальная стоимость предложения снизилась на 8—10%, поскольку часть владельцев по-прежнему рассчитывает сдать жильё по ценам, действовавшим до пандемии.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН оценил снижение спроса на аренду жилья в России.