Военнослужащие ЗВО передали Музею артиллерии в Петербурге восстановленную боевую технику
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Как передают «Невские новости», техника раньше стояла на вооружении.
Отмечается, что каждый экспонат представлен в единственном экземпляре.
Всего будет передано 30 машин советского образца 1960-х годов, которые доставят в течение июня из Москвы, Московской и Ленинградской областей.
«Мы обратились с просьбой пополнить технико-инженерную технику. Я думаю, что это будет большим подарком для музея», — сказал директор музея артиллерии полковник Валерий Крылов.
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», председатель ДОСААФ России Александр Колмаков рассказал о планах организации открыть на базе Московского авиаремонтного завода, расположенного в подмосковной Балашихе, музей авиатехники.