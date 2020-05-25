Военнослужащие ЗВО передали Музею артиллерии в Петербурге восстановленную боевую технику

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Коллекция петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России пополнилась восстановленными образцами специальной боевой техники инженерных войск, которые передали на хранение военнослужащие инженерно-сапёрного полка ЗВО.
Военнослужащие ЗВО передали Музею артиллерии в Петербурге восстановленную боевую технику
  • ©wikipedia

Как передают «Невские новости», техника раньше стояла на вооружении.

Отмечается, что каждый экспонат представлен в единственном экземпляре.

Всего будет передано 30 машин советского образца 1960-х годов, которые доставят в течение июня из Москвы, Московской и Ленинградской областей.

«Мы обратились с просьбой пополнить технико-инженерную технику. Я думаю, что это будет большим подарком для музея», — сказал директор музея артиллерии полковник Валерий Крылов.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», председатель ДОСААФ России Александр Колмаков рассказал о планах организации открыть на базе Московского авиаремонтного завода, расположенного в подмосковной Балашихе, музей авиатехники.

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