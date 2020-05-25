В Москве за сутки выявили 2560 случаев заболевания коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 2560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число подтверждённых в столице случаев — 166 473.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Накануне в столице было выявлено 2516 случаев коронавируса.

«43,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% — от 46 до 65 лет, 9,7% — от 66 до 79 лет, ещё 5,1% — старше 80 лет», — заявили в оперштабе.

При этом 8,7% среди новых заболевших — это дети.

Также в Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом. Днём ранее сообщалось о смерти 59 пациентов с COVID-19 в Москве.