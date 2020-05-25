В Челябинской области суд вынес приговор по делу о покушении на убийство младенца

В прокуратуре Челябинской области рассказали, что суд приговорил жителя Челябинска к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство младенца.

Как передаёт URA.RU, 25-летний челябинец в результате ссоры с сожительницей попытался убить её месячного ребёнка.

Младенца спас прибывший на место происшествия полицейский.

«Металлургический районный суд признал челябинца виновным по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего), если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее, как сообщал Nation News со ссылкой на СУ СК по Саратовской области, суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.