В Челябинской области суд вынес приговор по делу о покушении на убийство младенца
- РИА Новости
Как передаёт URA.RU, 25-летний челябинец в результате ссоры с сожительницей попытался убить её месячного ребёнка.
Младенца спас прибывший на место происшествия полицейский.
«Металлургический районный суд признал челябинца виновным по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего), если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее, как сообщал Nation News со ссылкой на СУ СК по Саратовской области, суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.