В Приморье завели дело по факту аварии с тремя погибшими

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В следственном управлении Следственного комитета России по Приморью рассказали об уголовном деле, возбуждённом по факту аварии на трассе Осиновка — Рудная Пристань, в которой погибли двое взрослых и полуторагодовалый ребёнок.
В Приморье завели дело по факту аварии с тремя погибшими
  • РИА Новости

Как передаёт «Восток-Медиа» со ссылкой на данные ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

Отмечается, что специалисты МЧС достали из реки Уссури автомобиль Toyota Caldina, упавший туда в момент аварии 24 мая.

Назначены судэкспертизы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в ГИБДД рассказали о сокращении числа дорожно-транспортных происшествий в России в апреле на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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