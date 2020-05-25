Жителю Нижегородской области грозит штраф за фейк о коронавирусе

Короткая ссылка
Жителю Кстовского района Нижегородской области грозит штраф за размещение фейкового поста о коронавирусной инфекции в социальной сети. Об этом пишет «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Жителю Нижегородской области грозит штраф за фейк о коронавирусе
  • © РИА Новости

Как передаёт портал, 18 мая 24-летний гражданин опубликовал на странице в соцсети информацию о заболевании, не соответствующую действительности.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу.

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП России «Злоупотребление свободой массовой информации», материалы направлены в суд.

Ранее kp.ru сообщал, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве случаев заболевания COVID-19 в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить