Жителю Нижегородской области грозит штраф за фейк о коронавирусе
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Как передаёт портал, 18 мая 24-летний гражданин опубликовал на странице в соцсети информацию о заболевании, не соответствующую действительности.
Полицейские провели с ним профилактическую беседу.
В отношении мужчины составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП России «Злоупотребление свободой массовой информации», материалы направлены в суд.
Ранее kp.ru сообщал, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве случаев заболевания COVID-19 в регионе.