Жителю Нижегородской области грозит штраф за фейк о коронавирусе

Жителю Кстовского района Нижегородской области грозит штраф за размещение фейкового поста о коронавирусной инфекции в социальной сети. Об этом пишет «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

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Как передаёт портал, 18 мая 24-летний гражданин опубликовал на странице в соцсети информацию о заболевании, не соответствующую действительности. Полицейские провели с ним профилактическую беседу. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП России «Злоупотребление свободой массовой информации», материалы направлены в суд. Ранее kp.ru сообщал, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве случаев заболевания COVID-19 в регионе.