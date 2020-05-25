В Уфу прилетел вывозной рейс из США

В Уфу прилетел вывозной рейс из Соединённых Штатов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уфимский аэропорт.

«Аэропорт Уфа впервые встретил вывозной рейс с пассажирами из США. Boeing 777-300ER авиакомпании «Аэрофлот» с 370 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка 23 мая в 20:16», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что «через 8,5 часа он был в аэропорту Шереметьево, где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320».

«Рейсом SU-1258 авиакомпании «Аэрофлот» в Уфу прилетели 126 человек, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что «у терминала ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были направлены в обсерватор», а «для 99 прибывших пассажиров власти Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку из Уфы в регионы».

Ранее сообщалось, что вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву и Уфу.