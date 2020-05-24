Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
  • РИА Новости

О'Брайен в интервью Bild ранее заявил, что Калининград является «кинжалом в сердце Европы». По его словам, Россия якобы разместила в регионе вооружения вместо развития туризма и налаживания контактов с Европой.

По словам Алиханова, президентская администрация США, «как обычно, поверхностна».

Глава региона заявил, что после введения электронных виз в Калининградской области было зафиксировано большое количество поляков и немцев, но «не было американцев». Алиханов предположил, что О’Брайен «обиделся» из-за этого.

Губернатор добавил, что в Калининградской области до пандемии коронавируса число туристов ежегодно увеличивалось на 17—20%.

Также Алиханов отметил, что заявление советника президента США о якобы превращении Калининграда в закрытую военную базу «ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить