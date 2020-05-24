Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».

О'Брайен в интервью Bild ранее заявил, что Калининград является «кинжалом в сердце Европы». По его словам, Россия якобы разместила в регионе вооружения вместо развития туризма и налаживания контактов с Европой.

По словам Алиханова, президентская администрация США, «как обычно, поверхностна».

Глава региона заявил, что после введения электронных виз в Калининградской области было зафиксировано большое количество поляков и немцев, но «не было американцев». Алиханов предположил, что О’Брайен «обиделся» из-за этого.

Губернатор добавил, что в Калининградской области до пандемии коронавируса число туристов ежегодно увеличивалось на 17—20%.

Также Алиханов отметил, что заявление советника президента США о якобы превращении Калининграда в закрытую военную базу «ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает».