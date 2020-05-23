В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

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Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Он напомнил, что 15 мая в Москве «началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением коронавирусной инфекции».

«Проводится оно правительством Москвы. На сегодняшний день мы имеем более 50 тыс. обследований москвичей», — цитирует ТАСС Хрипуна.

Он сообщил, что это «обследование методом случайной выборки», и заявил, что «50 тыс. — это только начало».

Хрипун добавил, что «предварительно можно сказать, что из более чем 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела — иммуноглобулин G».

Он пояснил, что это «свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу».

Ранее сообщалось, что в России проведено более 8,4 млн тестов на COVID-19.

Ранее депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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