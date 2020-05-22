Источник: ФСБ в Новосибирской области изъяла арсенал оружия

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов», — сообщил источник.

Как отмечается, было обнаружено и изъято пять пулемётов, 16 автоматов, восемь пистолетов-пулемётов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомёта, 30 ручных гранат, более 3 тыс. патронов различного калибра.

Ранее в ФСБ сообщили, что пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в Томской области.