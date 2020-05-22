Источник: ФСБ в Новосибирской области изъяла арсенал оружия

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов», — сообщил источник.

Как отмечается, было обнаружено и изъято пять пулемётов, 16 автоматов, восемь пистолетов-пулемётов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомёта, 30 ручных гранат, более 3 тыс. патронов различного калибра.

Ранее в ФСБ сообщили, что пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в Томской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить