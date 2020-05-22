Личный состав ЧФ провёл тренировку действий в кризисных ситуациях

Личный состав Черноморского флота провёл тренировку действий при возникновении кризисных ситуаций.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, она прошла в рамках проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство.

«По замыслу тренировки, дежурным сменам воинских частей и соединений ЧФ были объявлены различные вводные, моделирующие кризисные ситуации, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП и обнаружение подозрительных предметов на территории воинской части», — отметили в пресс-службе.

При оценке действий военнослужащих учитывались время сбора данных о кризисной ситуации, умение быстро принимать решения, правильно распределять ресурсы и выполнять алгоритмы нормативов.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», на подмосковном полигоне Алабино прошли тактико-специальные учения гвардейской танковой армии Западного военного округа.