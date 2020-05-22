Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Крыму перейдёт на новый формат работы

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об изменении формата работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

По его словам, с 26 мая информирование населения будет происходить на брифингах ответственных лиц.

«С учётом того, что у нас динамика более или менее сформирована и по количеству заболевших, и по мерам, которые мы принимаем, мы приняли решение, что со вторника работа штаба будет переформатирована. Скорее всего, это будет проходить в режиме брифинга», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Он добавил, что жители Крыма по-прежнему будут ежедневно получать точную инофрмацию по ситуации с коронавирусом.

Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.