Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Крыму перейдёт на новый формат работы
- РИА Новости
По его словам, с 26 мая информирование населения будет происходить на брифингах ответственных лиц.
«С учётом того, что у нас динамика более или менее сформирована и по количеству заболевших, и по мерам, которые мы принимаем, мы приняли решение, что со вторника работа штаба будет переформатирована. Скорее всего, это будет проходить в режиме брифинга», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.
Он добавил, что жители Крыма по-прежнему будут ежедневно получать точную инофрмацию по ситуации с коронавирусом.
Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.