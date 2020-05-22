Авиалесоохрана сообщила о масштабном лесном пожаре в ЯНАО

В федеральной Авиалесоохране сообщили о масштабном лесном пожаре в Красноселькупском районе ЯНАО.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на данные службы, пламенем охвачены 224 гектара леса.

Спасателям удалось локализовать и потушить несколько пожаров, при этом активным остаётся очаг возле села Толька.

По сообщениям экстренных служб, местным жителям огонь не угрожает.

В борьбе со стихией участвуют десятки спасателей из других районов округа.

Продолжается постоянное патрулирование леса с воздуха.

Согласно основной версии, причиной возгорания стали сухие грозы, которые прошли в ЯНАО в середине недели.