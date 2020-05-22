В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса

В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве 20 мая впервые за три недели опустился ниже 3 тыс. и составил 2699. Накануне было 2913.

Ранее в Москве рассказали, что мобильное приложение «Социальный мониторинг» даёт возможность жителям города проходить лечение от коронавирусной инфекции на дому и сообщать о соблюдении режима самоизоляции. Как передаёт Nation News, зарегистрироваться в приложении «Социальный мониторинг» обязаны все граждане с подтверждённым коронавирусом, которые решили проходить лечение на дому.