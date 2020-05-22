В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.
В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве 20 мая впервые за три недели опустился ниже 3 тыс. и составил 2699. Накануне было 2913.

Ранее в Москве рассказали, что мобильное приложение «Социальный мониторинг» даёт возможность жителям города проходить лечение от коронавирусной инфекции на дому и сообщать о соблюдении режима самоизоляции. Как передаёт Nation News, зарегистрироваться в приложении «Социальный мониторинг» обязаны все граждане с подтверждённым коронавирусом, которые решили проходить лечение на дому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить