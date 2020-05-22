Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

© Михаил Воскресенский

РИА Новости