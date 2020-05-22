Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указано в сообщении.

Отмечается, что предстартовые операции и пуск были проведены в штатном режиме. 

При этом пуск и полёт ракеты контролировались наземным автоматизированным комплексом управления.

В марте ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский навигационный спутник ГЛОНАСС-М.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить