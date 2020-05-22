Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
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- РИА Новости
«В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указано в сообщении.
Отмечается, что предстартовые операции и пуск были проведены в штатном режиме.
При этом пуск и полёт ракеты контролировались наземным автоматизированным комплексом управления.
В марте ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский навигационный спутник ГЛОНАСС-М.