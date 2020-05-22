В Приморье 21 мая выявили 233 нарушения режима повышенной готовности

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что 21 мая было выявлено 233 нарушения режима повышенной готовности в регионе.
В Приморье 21 мая выявили 233 нарушения режима повышенной готовности
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По его словам, в подобных мероприятиях принимают участие 38 административных комиссий, а за соблюдением режима гражданами следят тысячи полицейских и росгвардейцев.

Как уточняет Vostokmedia.com, за минувшие сутки 155 протоколов отправили в суд, 60 нарушителей заплатят штраф, а 23 материала по фактам нарушения санитарных требований рассмотрит Роспотребнадзор.

Ранее, как сообщали «Невские новости», Роспотребнадзор по Ленинградской области завёл 95 административных дел на юридические и должностные лица, а также на предпринимателей, которые продолжали работать без образования юрлица.

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