В Удмуртии на 45,4% выросло число интернет-мошенничеств

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В прокуратуре Удмуртии рассказали, что в 2020 году в республике на 45,4% (с 1518 до 2208) выросло количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.
В Удмуртии на 45,4% выросло число интернет-мошенничеств
  • © РИА Новости

Как передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, большинство преступлений — кражи (960) и мошенничества (798).

Отмечается, что широкое распространение получили новые способы хищения денежных средств, связанные с мерами государственной поддержки на фоне коронавируса.

В частности, прокуратура Удмуртии предупредила о появлении в интернете нескольких десятков фальшивых сайтов, при использовании которых есть риск лишиться денег.

Также зафиксированы случаи, когда мошенники отправляют смс-сообщения на мобильный телефон, сообщения в социальных сетях или на электронную почту. 

Ведомство напоминает о необходимости игнорировать подобные сообщения, не переходить по ссылкам, не подключать приложение «Мобильный банк» к чужим абонентским номерам и не сообщать данные банковских карт либо пароли из смс.

В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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