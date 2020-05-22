В Ленобласти выделили более 20 млн рублей на борьбу с борщевиком

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Правительство Ленинградской области выделило из регионального бюджета 20,2 млн рублей на борьбу с борщевиком.
В Ленобласти выделили более 20 млн рублей на борьбу с борщевиком
  • © РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу областного правительства, эти средства распределены между 68 муниципальными образованиями 16 районов.

Сообщается также, что конкурсы на выбор подрядчиков, которые будут выполнять работу, подходят к концу. Летом планируется уничтожить борщевик на площади более чем 2876 га.

Издание уточняет, что около десяти поселений будут вести работы за счёт собственных средств.

В работе примут участие более 30 сельхозпредприятий.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Московской области началась кампания по борьбе с борщевиком. 

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