В Нижнем Новгороде завели дело по факту нападения на полицейских

В СУ СКР по Нижегородской области рассказали об уголовном деле, возбуждённом по факту нападения на полицейских.

Как передаёт РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства, уголовное дело возбуждено против 26-летнего жителя Нижнего Новгорода и его 44-летнего отчима, которые вечером 29 апреля нанесли удары полицейским, приехавшим по вызову в частный дом в Московском районе.

Отмечается, что в ближайшее время обоим злоумышленникам будут предъявлены обвинения.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.