В Нижнем Новгороде завели дело по факту нападения на полицейских

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В СУ СКР по Нижегородской области рассказали об уголовном деле, возбуждённом по факту нападения на полицейских.
В Нижнем Новгороде завели дело по факту нападения на полицейских
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Как передаёт РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства, уголовное дело возбуждено против 26-летнего жителя Нижнего Новгорода и его 44-летнего отчима, которые вечером 29 апреля нанесли удары полицейским, приехавшим по вызову в частный дом в Московском районе.

Отмечается, что в ближайшее время обоим злоумышленникам будут предъявлены обвинения.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

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