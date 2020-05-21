На Ставрополье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало уточнённые данные по статистике коронавируса в регионе.
На Ставрополье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава, на сегодняшний день из больниц выписаны 30 пациентов, полностью излечившихся от COVID-19.

При этом состояние 26 пациентов остаётся тяжёлым. Из них десять человек находятся в критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В состоянии средней степени тяжести 122 пациента», — уточнили в Минздраве.

Всего на лечении в больницах региона находится 871 больной с диагнозом «вирусная пневмония».

Ранее, как сообщало ФАН, в Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 7,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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